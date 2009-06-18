Украина увеличила добычу газа

Украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, в январе-мае текущего года увеличили добычу природного газа на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 9 млрд. 102,4 млн. куб. м, в т.ч. предприятия НАК «Нафтогаз Украины» – на 3,3%, до 8 млрд. 314,2 млн. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, в мае т.г. украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, увеличили добычу природного газа на 0,8% по сравнению с маем 2008 года – до 1 млрд. 745,6 млн. куб. м, в т.ч. предприятия НАК «Нафтогаз Украины» –на 0,6%, до 1 млрд. 603,4 млн. куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году украинские нефтегазодобывающие предприятия увеличили добычу природного газа на 1,2%, или 0,244 млрд. куб. м, по сравнению с 2007 годом – до 21 млрд. 13,8 млн. куб. м, в т.ч. предприятия НАК «Нафтогаз Украины» сократили объем добычи на 0,1% – до 19 млрд. 209,9 млн. куб. м.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз», входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины».