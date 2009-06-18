Украина сократила транзит газа в Европу

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», по оперативным данным, в январе-мае текущего года сократила транзит природного газа в страны Европы на 45,5%, или 25,8 млрд. куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 30,94 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» транспортировала в страны Европы 119,6 млрд. куб. м. природного газа, что на 3,8%, или 4,4 млрд. куб. м, больше, чем в 2007 году.

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 36,6 тыс. км. магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.