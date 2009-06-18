Украина сократила транзит газа в Европу
19:10, 18 июня 2009Энергетика
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За 5 месяцев на 45,5%
ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», по оперативным данным, в январе-мае текущего года сократила транзит природного газа в страны Европы на 45,5%, или 25,8 млрд. куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 30,94 млрд. куб. м.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.
Как сообщал УНИАН, в 2008 году ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» транспортировала в страны Европы 119,6 млрд. куб. м. природного газа, что на 3,8%, или 4,4 млрд. куб. м, больше, чем в 2007 году.
Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 36,6 тыс. км. магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.
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