«Нафтогаз» увеличил перечисления в бюджет

Предприятия, входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины», в январе-мае текущего года увеличили перечисления в бюджеты всех уровней на 66,3% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 18 млрд. 703,1 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В сообщении отмечается, что в целом предприятия, относящиеся к Минтопэнерго, в январе-мае т.г. увеличили перечисления в бюджеты всех уровней на 53,6% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 21 млрд. 690,4 млн. грн., в т.ч. в госбюджет – 21 млрд. 130,4 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году предприятия, входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины», увеличили перечисления в бюджеты всех уровней почти на 76,3% по сравнению с 2007 годом – до 25 млрд. 115,8 млн. грн.

В целом, предприятия, относящиеся к Минтопэнерго, в 2008 году увеличили перечисления в бюджеты всех уровней на 53,9% по сравнению с 2007 годом – до 31 млрд. 949,9 млн. грн., в т.ч. в госбюджет – 30 млрд. 637,5 млн. грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.