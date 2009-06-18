Уровень расчетов за газ сократился

В Украине уровень расчетов всех потребителей за газ в январе-мае текущего года сократился на 22,9 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 77,2%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, на протяжении января-мая т.г. года предприятия, которые входят в структуру НАК «Нафтогаз Украины», поставили потребителям 20 млрд. 228,4 млн. куб. м природного газа на общую сумму 22 млрд. 986,8 млн. грн., за который оплачено 17 млрд. 740,9 млн. грн.

Справка УНИАН. В 2008 году предприятия, которые входят в структуру НАК «Нафтогаз Украины», поставили потребителям 42 млрд. 255,4 млн. куб. м природного газа на общую сумму 34 млрд. 757,2 млн. грн, за который оплачено 32 млрд. 626,0 млн. грн. Уровень расчетов всех потребителей за газ в 2008 году увеличился на 7,2 процентных пункта по сравнению с 2007 годом – до 93,9%.