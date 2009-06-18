Минтопэнерго: склады Бурштынской ТЭС разгружены

Благодаря использованию в полном объеме экспортного потенциала «Бурштынского энергоострова» удалось нарастить объемы выработки электроэнергии на Бурштынской ТЭС, входящей в состав генерирующей компании «Захидэнерго» НАК «Энергетическая компания Украины».

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь министра топлива и энергетики Фэнт ДИ.

По его словам, загрузка семи-восьми блоков станции позволила снять то напряжение, которое возникло в результате перегруженности станции углем в последний месяц. «Трипольская, Змеевская и Бурштынская теплоэлектростанции приняли на свои склады максимально возможные и даже превышающие эти возможности объемы угля. В результате того, что Бурштынская станция начала загружать свои блоки для производства электроэнергии на экспорт, угольная продукция на ее складах стала использоваться интенсивнее и проблема критического уровня накопления топлива на этой станции сегодня частично решена», – отметил он.

По словам Ф.ДИ, если на 12 июня на складах ТЭС находилось 602,9 тыс. тонн угля газовой группы, а до их полного заполнения оставалось всего 7,1 тыс. тонн, то по состоянию на сегодняшний день склады электростанции разгружены до 574 тыс. тонн. Таким образом, за период с 15 до 18 июня склады удалось разгрузить почти на 30 тыс. тонн, а станция готова принимать уголь еще 4 суток.

Благодаря этому Бурштынская станция, по словам пресс-секретаря, в дальнейшем готова принимать угольную продукцию на свои склады. «Очевидно, только конкуренция на рынке экспорта электроэнергии и появление новых продавцов позволили это сделать», – считает он.

Кроме этого, как сообщил Ф.ДИ, сегодня системный оператор НЭК «Укрэнерго» согласовал очередную заявку ГПВД «Укринтерэнерго» на использование межгосударственных линий электропередач для экспорта электроэнергии в страны Европы с «Бурштынского энергоострова» до конца следующей недели. «До 26 числа включительно предварительные графики со стороны НЭК «Укрэнерго» согласованы», – сказал он.

По словам Ф.ДИ, экспортный потенциал Бурштынской ТЭС ОАО «Захидэнерго» на сегодня использован в полном объеме. «И мы надеемся, что аукцион, который состоится в ближайшее время, позволит использовать экспортный потенциал острова на все 100% и в будущем», – добавил он.

Как сообщал УНИАН, НЭК «Укрэнерго» согласовала заявку госпредприятия «Укринтерэнерго» на контрактование на период с 15 по 21 июня т.г. всего объема мощности «Бурштынского энергоострова» (550 МВт) для осуществления экспорта в адрес западных контрагентов. До этого с начала июня, по информации Минтопэнерго, заявки «Укринтерэнерго» и фактически затребованная мощность не превышали 200 МВт.