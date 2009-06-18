ЕС ожидает нового газового конфликта между Украиной и Россией

Европейский Союз ожидает нового газового конфликта между Украиной и Российской Федерацией в июле, сообщает немецкое агентство новостей DPA. По его информации, европейские лидеры планируют обсудить этот вопрос на саммите, который начинается сегодня в Брюсселе.

Как заявил DPA один из высокопоставленных европейских чиновников, «в июле это станет настоящей проблемой – у Украины нет денег для того, чтобы заплатить за газ, который необходимо закачать в хранилища. Этот саммит является последней возможностью для Европейской комиссии выработать план дальнейших действий».

По словам литовского премьер-министра Андриуса КУБИЛИУСА, «нам не очень понятны причины – то ли это действительно потому, что у украинского правительства нет денег, то ли это какая-то новая стратегия российского премьер-министра Владимира ПУТИНА».

Также перед саммитом несколько высокопоставленных европейских чиновников заявили, что, по заключениям экспертов, Украина не сможет заплатить за газ, который будет поставлен в Европу в июле, и это будет иметь серьезные последствия для европейских потребителей.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 июня, в Брюсселе проходит заседание Координационной группы Евросоюза по вопросам газа, к участию в котором были приглашены представители Украины и России для обсуждения ситуации с поставками российского газа в ЕС через территорию Украины.

16 июня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в Люксембурге заявила о том, что Украина хочет получить коммерческий кредит европейских банков на сумму более 4 млрд. долл. для обеспечения закачивания газа в ПХГ.

В то же время, Еврокомиссия предлагает европейским компаниям купить российский газ и заплатить за его хранение в украинских ПХГ, обещая в ответ предоставить им разрешение продавать этот газ на спотовом рынке для покрытия расходов на хранение. Вопрос безопасности энергопоставок будет рассматриваться также сегодня на заседании Европейского Совета (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС).