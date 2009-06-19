Мировые цены на нефть повысились

Цены на нефть на мировых рынках в четверг, 18 июня, повысились на фоне позитивных настроений инвесторов, основанных на наличии признаков постепенного восстановления мировой экономики, сообщило РИА Новости cо ссылкой на агентство Франс Пресс.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,34 доллара - до 71,37 доллара за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов увеличилась на 0,21 доллара - до 71,06 доллара за баррель.