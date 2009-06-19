ЕК: надо оценить возможный дефицит газа летом на его поставки зимой

Европейская комиссия призывает оценить влияние возможного дефицита газа летом на его поставки потребителям зимой.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в сообщении Еврокомиссии по итогам сегодняшнего заседания газовой координационной группы ЕС.

“Возможность новых недопоставок газа летом подталкивает к всесторонней оценке последствий этого следующей зимой, поскольку это повлияет на готовность поставщиков ЕС обеспечивать своих потребителей”, - отмечается в сообщении Еврокомиссии.

При этом Комиссия заявила о намерении детальнее оценить уровень готовности власти и газоснабжающих предприятий на следующем заседании газовой координационной группы, которое состоится 2 июля этого года.

Еврокомиссия также призвала “Газпром” и “Нафтогаз Украины” найти стабильное и долгосрочное урегулирование ситуации для обеспечения транзита газа в ЕС.

“Европейская комиссия отметила, что все стороны должны были бы выполнять свои юридические и контрактные обязательства, а также обязательства, которые касаются транзита в ЕС”, - отмечается в сообщении Еврокомиссии.

Как сообщал УНИАН, вчера в Брюсселе проходило заседание газовой координационной группы ЕС, для участия в котором были приглашены представители Украины и России для обсуждения ситуации с поставками российского газа в ЕС через территорию Украины.

16 июня этого года премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в Люксембурге заявила, что Украина хочет получить коммерческий кредит в европейских банках на сумму свыше 4 млрд. долл. для обеспечения закачивания газа в ПХГ.

В то же время Еврокомиссия предлагает европейским компаниям приобрести российский газ и заплатить за его хранение в украинских ПХГ, обещая в ответ предоставить им разрешение продавать этот газ на спотовом рынке для покрытия расходов на хранение.

Вопрос безопасности энергопоставок будет рассматриваться также сегодня на заседании Европейского Совета (саммите глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН).