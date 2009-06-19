Европа планирует создать единую службу мониторинга газа. Сегодня этот проект на саммите Еврокомиссии в Брюсселе представит Жозе Мануэл Баррозу. Некоторые европейские эксперты не исключают начала новой волны газового конфликта, учитывая заявления, которые звучат из Москвы, сообщает Прайм-ТАСС.

Будет или не будет газовый кризис, но европейцы к нему предпочитают подготовиться. Баррозу предлагает создать некий аналог диспетчерской службы газоснабжения ЕС. Без разрешения Еврокомиссии правительства союзных стран не смогут уменьшать потоки топлива на территорию соседей и оставлять газохранилища на замке.

ЕС может обязать страны выдавать газ для общего пользования.

К тому же власти должны будут ежедневно направлять в Еврокомиссию сводки о поставках газа и прогнозы спроса на три дня. Говорит гендиректор компании "ИнфоТЭК-Терминал", Рустам Танкаев: "Европа боится нового газового кризиса, а опыт январского газового обострения, показал, что если не будет централизованной системы управления потоками, то часть регионов Евросоюза в условиях кризиса будет чувствовать себя комфортно, а часть - очень плохо. Поэтому необходимо создать такую систему управления - диспетчерскую службу, аналог единой службы газоснабжения "Газпрома". Евросоюз знает, как это все у нас работает, и они перенимают опыт. Я думаю, что это очень разумный шаг".

Опрошенные Business FM эксперты убеждены, в ЕС действительно не исключают повторения газовой войны, особенно в свете последних событий. "Газпром" потребовал от Белоруссии погасить долг по газу на 230 миллионов долларов. А накануне премьер России, Владимир Путин, заявил, что Москва проплатила транзит газа через Украину до 2010 года, дав ей фактически кредит более чем на 2 миллиарда долларов. Комментарий директора политических программ центра политических ценностей "АКСИА", Александра Медведева: "Путин четко дал понять, что от нас больше никаких поблажек и помощи "Нафтогазу" не будет: вы денег больше не получите, решайте свои проблемы самостоятельно, а мы ждем от вас проплаты за газ в сроки, поскольку мы вам не то что в сроки заплатили за транзит, а сделали за него предоплату. Я бы оценил это как жесткую позицию Путина по отношению к финансовым моментам по транзиту и по поставкам российского газа на Украину".

Между тем премьер-министр Украины, Юлия Тимошенко, предложила, чтобы Россия осуществила предоплату за транзит газа в Европу на 5-7 лет вперед на сумму 5 миллиардов долларов. Примерно столько украинцы должны заплатить за российские поставки газа. А вот президент Украины вообще не согласен с тарифами за транзит. В интервью немецкой газете он заявил, что недоволен низкими ставками. Ведь через Украину идёт 82% российского газа. А Киев за топливо платит по рыночным ценам. Вот как ситуацию прокомментировал президент Российского Газового Союза, Сергей Чижов: "Президент Украины все время возвращается к этому вопросу. Январские соглашения достаточно четко зафиксировали эту ситуацию по поставкам, по оплате, по тарифу, и я считаю, что эта ситуация законсервирована, и может быть решена только новым соглашением".

Эксперты уверяют - как раз эти неутихающие споры по вопросам транзита, которые периодически поднимаются в Киеве и Москве, и беспокоят Европу. Но в то же время сомневаются, что проект Баррозу по созданию единой службы мониторинга газоснабжения будет единогласно принят в ЕС. Он должен ещё получить одобрение во всех странах союза и Европарламенте.