Энергоатом и ТВЭЛ будут работать по давальческой схеме

Кабинет министров Украины урегулировал вопросы давальческих поставок украинского концентрата урана для производства топлива для украинских АЭС.

Об этом сказано в распоряжении Кабмина от 17 июня №647-р, текст которого обнародован на правительственном портале.

Кабмин разрешил НАЭК «Энергоатом» использовать замещающую схему поставок уранового сырья во взаимоотношениях с российской корпорацией «ТВЭЛ». В частности, НАЭК разрешено привлекать российское урановое сырье при комплектации тепловыделяющих элементов с последующей компенсацией его украинским сырьем, которая должна осуществляться до момента поставки готовых тепловыделяющих сборок (ТВС) в Украину.

Как объяснил УНИАН пресс-секретарь министерства топлива и энергетики Фэнт ДИ, принятие указанного распоряжения продиктовано необходимостью нормативного урегулирования поставок уранового сырья российскому контрагенту НАЭК в рамках недавно подписанного дополнительного соглашения о давальческих поставках на 2009-2010 гг.

Справка УНИАН. НАЭК «Энергоатом» поставляет ОАО «ТВЭЛ» урановый концентрат, закупаемый у ГП «ВостГОК» (Желтые Воды, Днепропетровская область). ОАО «ТВЭЛ» использует сырье для комплектации ТВС, поставляемых для украинских АЭС, чем достигается частичное удешевление готовой продукции для украинского атомного оператора. При этом украинское сырье позволяет удовлетворять потребности украинских АЭС в свежем ядерном топливе лишь на 30%. В прошлом году Украина произвела лишь 830 тонн уранового концентрата, тогда как ежегодная потребность для фабрикации топлива для 15 энергоблоков составляет 2,4 тыс. тонн.