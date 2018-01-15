Облгазы за год удвоили долги за приобретенный у "Нафтогаза" газ

Региональные газопоставляющие компании (облгаз-сбыты) за год увеличили долги за приобретенный у национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" природный газ в два раза – до 20,4 миллиарда гривень. Об этом сообщает пресс-служба госхолдинга.

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"По состоянию на 9 января 2018 года суммарная задолженность этих компаний составила 20,4 миллиарда гривень (без учета объемов газа, который был поставлен в декабре), увеличившись за последние 12 месяцев вдвое", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, "Нафтогаз" будет каждую неделю публиковать информацию о задолженности облгаз-сбытов, чтобы избежать дальнейшего неконтролируемого роста долгов этих компаний.

В компании также высказали обеспокоенность относительно действующего порядка проведения расчетов за газ, который отпускается облгаз-сбытам и поставляется конечным потребителям - получателям льгот и субсидий.

Согласно законодательству, которое действует с начала этого года, облгаз-сбыты получают газ для таких категорий потребителей исключительно от "Нафтогаза". В то же время, законодательство позволяет этим компаниям часть полученных от потребителей денег, в том числе, расчетов из госбюджета, которые были проведены для незащищенных категорий потребителей, использовать для оплаты газа, который был куплен у других оптовых поставщиков (не у "Нафтогаза").

"По новым правилам мы обязаны поставлять газ, но газ-сбыты смогут направлять полученные за него деньги для проведения расчетов с другими компаниями. Это является не монетизацией, а созданием возможности для вывода денег как из "Нафтогаза", так и из государственного бюджета Украины", - цитирует пресс-служба главу госхолдинга Андрея Коболева.

В пресс-службе также отметили, что рост задолженности облгаз-сбытов приведет к ухудшению финансовых результатов "Нафтогаза" и уменьшению платежей холдинга в госбюджет.

Как сообщал УНИАН, в конце мая 2017 года главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявлял, что долг облгаз-сбытов уже достиг 1 миллиарда долларов.

Еще ранее, в начале апреля, госхолдинг опубликовал свое обращение к правительству, НКРЭКУ и Антимонопольному комитету о том, чтобы устранить необоснованную монополию группы компаний Дмитрия Фирташа Group DF, которая занимает значительную долю на рынке распределения и поставок газа для нужд населения. Согласно позиции "Нафтогаза", большинство облгаз-сбытов являются ненужными посредниками на рынке газа и не несут ответственности и рисков, связанных с поставками "голубого" топлива и не создают дополнительной ценности для потребителей.

В ответ на заявления "Нафтогаза" в профильной Ассоциации газового рынка (представляет интересы облгаз-сбытов), сообщили, что долги региональных компаний перед госхолдингом связаны не с недостатками работы самих компаний, а с тем, что государство в полной мере не осуществляет выплаты на покрытие льгот и субсидий для населения за потребленный газ.