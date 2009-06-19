Нигерийские повстанцы подорвали третий нефтепровод

Нигерийские повстанцы из Движения за освобождение дельты реки Нигер (ДОДН) атаковали сегодня нефтепровод итальянской компании Agip в штате Байелса, передает ИТАР-ТАСС. Как говорится в заявлении ДОДН, боевики организации подорвали участок нефтепровода, по которому подавалась нефть с добывающей платформы Agip на экспортный терминал "Брас", сообщает ПРАЙМ-ТАСС. .

Движение ДОДН активизировало в последнее время диверсионные акции против иностранных компаний на нефтедобывающем юге Нигерии, что серьезно сказывается на производстве. В течение нескольких дней от действий боевиков уже пострадали англо-голландская нефтяная компания Royal Dutch Shell и американская Chevron. Лидеры повстанцев утверждают, что ведут борьбу за справедливое распределение богатств региона и не прекратят ее, пока не добьются своей цели.