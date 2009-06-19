Эксперты РП: «Одесса-Броды-Плоцк» не крайне необходимый проект

Польша считает важным, но не крайне необходимым проект Евроазиатского нефтетранспортного коридора для поставок каспийской нефти в Европу на базе маршрута «Одесса-Броды-Плоцк». Такое мнение высказал УНИАН аналитик фонда Баторего (Batory Foundation, Варшава) Гжегож ГРОМАДСКИЙ.

Он отметил, что у Польши есть возможность диверсифицировать поставки нефти благодаря нефтепорту на побережье Балтийского моря.

«Мы имеем достаточно хорошую ситуацию благодаря терминалу в Гданьске, который позволяет гарантировать поставки нефти даже в случае уменьшенных поставок трубопроводами из России», - сказал эксперт.

Г.ГРОМАДСКИЙ отметил, что Польша традиционно поддерживала проект "Одесса-Броды-Плоцк" для последующей диверсификации поставок, однако он не был первоочередным.

«В контексте «быть или не быть» (диверсификации поставок) он не имеет такого значения», - сказал аналитик.

Г.ГРОМАДСКИЙ заметил, что до сих пор остается нерешенным вопрос поставщиков нефти для трубопровода «Одесса-Броды-Плоцк», а уже построенная часть «Одессы-Броды» используется для поставок российской нефти в реверсивном режиме.

По его мнению, решением о реверсивном использовании трубопровода Украина подорвала имидж надежного партнера.

Аналитик также сказал, что средства Европейского Союза, которые выделяются на развитие Польши в рамках программ помощи, должны быть использованы в определенные сроки.

В связи с этим дофинансирование от ЕС могут получить лишь проекты, которые уже готовы к реализации.

Г.ГРОМАДСКИЙ также высказал мнение, что для успешной реализации проекта «Одесса-Броды-Плоцк» нужно, в первую очередь, сконцентрироваться на экономической составляющей, а не геополитических делах.

По данным Бюро национальной безопасности Польши (BBN, аналог украинского СНБОУ), которыми располагает УНИАН, стране ежегодно необходимо около 20 млн. тонн нефти, 94% которой импортируется из Российской федерации.

BBN в своем рапорте по энергетической безопасности 2009 года отмечает, что в случае прекращения поставок российской нефти, Польша может получать ее через нефтепорт в Гданьске, где существуют две перевалочных точки мощностью 24 и 11 млн. тонн в год, соответственно.

Как сообщал УНИАН, польская Gazeta Wyborcza написала, что строительство нефтепровода «Броды-Плоцк» из-за задержки с его подготовкой может быть вычеркнуто из перечня проектов, которые софинансируются Европейским Союзом.

Проект строительства «Броды-Плоцк» внесен в перечень приоритетных Министерства регионального развития Польши в рамках Операционной программы «Инфраструктура и окружающая среда» на 2007-2013 года, которую софинансирует ЕС.

Бюджет проектов, реализуемых в рамках программы, - 37,6 млрд. евро, из которых 27,9 млрд. выделяет ЕС, а 9,7 млрд. - польское правительство.

Программа определяет 15 приоритетных направлений проектов, одним из которых является усиление энергетической безопасности, в т.ч. путем диверсификации поставок энергоносителей, на которую предусмотрено 1,7 млрд. евро.