Кабмин изучает возможность перевода "Энергоатома" под свое управление

Кабинет министров Украины рассматривает возможность переподчинения себе Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", которая сейчас находится в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности. Согласно сообщению на сайте Кабмина, распоряжение о переподчинении обсуждалось на правительственном комитете 12 января 2018 года.

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Как сообщал УНИАН, НАЭК "Энергоатом", являющаяся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, в 2017 году увеличила доход от реализации электроэнергии по сравнению с 2016 годом на 6,8% – до 46,040 миллиарда гривень.

Выработка электроэнергии компанией в 2017 году увеличилась по сравнению с 2016 годом до 80,502 миллиарда кВт-ч с 76,162 миллиарда кВт-ч. За отчетный период доля "Энергоатома" в объеме производства электроэнергии составила 55,2%.

За 11 месяцев 2017 года компания увеличила доход от реализации электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 9,4% – до 42 миллиардов гривень.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.