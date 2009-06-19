Цена на газ для промышленности будет устанавливаться ежеквартально

Цена на газ для промышленных предприятий в 2010 году будет корректироваться ежеквартально.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время совещания с губернаторами по вопросам оплаты за потребленный газ.

«Со следующего года для промышленности цена будет корректироваться каждый квартал. Она не будет на год средневзвешенной, потому что у нас нет возможности делать такие расчеты. Также, как во всех странах мира, каждый квартал будет корректироваться цена», - сказала премьер-министр.

Вместе с тем, она подчеркнула, что в принципе среднегодовая цена на газ для промпредприятий существенно не изменится, поскольку не будет значительного увеличения цены на закупку импортного газа.