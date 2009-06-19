Тарифы на газ для ТКЭ на 2010 г определят до конца июля

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что тарифы на природный газ для предприятий теплокоммунэнерго на 2010 год будут сформированы до конца июля этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время совещания с губернаторами по вопросам оплаты за потребленный газ.

«Цену на следующий год, которая будет для теплокоммунэнерго, вы получите до конца июля этого года. Для того, чтобы у вас была возможность на протяжении трех месяцев провести все процедуры и применить эти цены», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер добавила, что тарифы на газ для предприятий бюджетной сферы также будут сформированы до конца июля.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что в связи с подписанием десятилетнего соглашения между российским ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» в этом году не нужно будет пописывать дополнительных двусторонних документов.

«У нас сегодня есть каждый квартал новая цена на газ, каждый квартал она пересчитывается в автоматическом режиме, но мы в начале года посчитали среднегодовую цену – это 228 долларов. Предоставляем теплокоммунэнерго, по сути, вдвое дешевле газ и дотируем за счет государства. Но даже при таких серьезных дотациях мы сегодня наблюдаем, что у нас 50% не выплачивается цены за тепло и как следствие - за газ», - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что цена газа для Украины в 2010 году сохранится на уровне 230 долларов за тысячу кубометров. «По нашим расчетам, мы сможем ту цену, которая существует сегодня для Украины на газ, получить и в следующем году», - предположила глава правительства.