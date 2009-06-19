Украина за российский газ в июне должна заплатить 250 млн. долл.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Украина должна будет заплатить за российский газ, потребленный в июне, 250 млн. долл., в июле - 1 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня во время совещания с губернаторами по вопросам оплаты за потребленный газ.

"В этом месяце нам нужно заплатить 250 млн. долларов, а в следующем нам нужно заплатить (России) 1 млрд. долларов. Скажите, при таких долгах, может, кто-то посоветует правительству, где ему, если не платит теплокоммунэнерго, брать деньги на расчеты?» - поинтересовалась глава правительства, отметив, что общая внутренняя задолженность по оплате за природный газ перед НАК «Нафтогаз Украины» составляет 26 млрд. грн., в том числе 7,7 млрд. грн. - предприятиями теплокоммунэнерго.

Как сообщал УНИАН, в мае 2009 года компания получила от "Газпрома" 2,376 млрд. куб. м российского газа, в том числе для закачивания в подземные хранилища, общей стоимостью 646,8 млн. долларов.

Справка УНИАН. Согласно подписанному 19 января ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» долгосрочному контракту на поставку газа украинским потребителям, предусмотрены меры по повышению платежной дисциплины НАК «Нафтогаз Украины». В частности, если «Нафтогаз» до 7 числа (включительно) месяца, следующего за месяцем поставки, не оплатит, либо не в полном объеме оплатит поставку газа, стороны на весь оставшийся срок действия контракта переходят на предоплатную систему расчетов.