Киев и Восток - лидеры по неплатежам за газ

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что абсолютными рекордсменами по уровню задолженности по оплате за природный газ являются Киев, а также восточные области Украины – Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская и Харьковская.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время совещания с губернаторами по вопросам оплаты за потребленный газ.

«Абсолютный рекорд и абсолютно ужасная ситуация в городе Киеве, несмотря на то, что мы неоднократно помогали рассчитываться. Там почти 700 млн. грн. задолженности», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер уточнила, что задолженность Днепропропетровска и Днепропетровской области составляет 487 млн. грн., Донецкой – 489 млн. грн., Запорожской – 182 млн. грн., Автономной Республики Крым – 157 млн. грн., Луганской – 258 млн. грн. и Харьковской – 414 млн. грн.

«Общая сумма, о которой мы говорим, тот минимум, который может быть мгновенно закрыт, – это около 5 млрд. грн. Мы закроем разницу в ценах, мы перечислим за 2009 год все деньги, которые вы заплатили живыми деньгами, мы спишем вам через 193 постановление зачетом разницу для бюджетных учреждений. Больше мы ничего сделать не можем. За все остальное должны непосредственно рассчитываться теплокоммунэнерго, город, область. И делать это нужно безотлагательно», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом глава правительства отметила, что наиболее дисциплинированными в платежах за потребленный газ являются Закарпатская, Черновецкая, Тернопольская, Хмельницкая, Сумская, Николаевская и Кировоградская области.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Ю. ТИМОШЕНКО сообщила, что общая внутренняя задолженность по оплате за природный газ перед НАК «Нафтогаз Украины» составляет 26 млрд. грн., в том числе 7,7 млрд. грн. - предприятиями теплокоммунэнерго.