"Укрнафта" за год увеличила налоговые платежи на 30%

Крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта" в 2017 году полностью выполнила все текущие налоговые обязательства и по сравнению с 2016 годом увеличила объем налоговых платежей на 30%, уплатив 10,5 миллиарда гривень. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Согласно сообщению, из уплаченных 10,5 миллиарда гривень, 6 миллиардов гривень составили рентные платежи.

"По состоянию на 31 декабря 2017 года просроченный налоговый долг, который учитывает компания, составляет 11,85 миллиарда гривень, в то время как по состоянию на 31 декабря 2016 года он составлял 11,95 миллиарда гривень", - отметили в пресс-службе компании, добавив, что расчеты суммы налогового долга были выполнены согласно действующему законодательству и рекомендациям независимого внешнего аудитора.

В компании также обратили внимание на то, что Государственная фискальная служба в прошлом году самостоятельно зачисляла текущие рентные платежи компании в счет погашения налогового долга прошлых периодов.

"При этом, ГФС противоправно добавляла 20% штрафа к сумме долга, что приводило к искусственному увеличению размера налогового долга… ГФС ежемесячно отчитывалась о росте налогового долга с начала 2017 года", - сообщили в компании.

В "Укрнафте" также отметили, что компания до сих пор не получила от органов власти (Министерства финансов) никакого содержательного ответа на ее предложение о реструктуризации и реализации механизма, который позволит полностью погасить налоговый долг в течение трех лет.

Как сообщал УНИАН, весной 2015 года "Нафтогаз" опубликовал аудированную отчетность о результатах деятельности в 2012-2013 годах. В ней госхолдинг признал, что по своему усмотрению использовал принадлежащие "Укрнафте" 10 миллиардов кубометров газа. Из-за отказа "Нафтогаза" погашать долг перед "Укрнафтой" за этот газ и сорванных аукционов по продаже нефти у "Укрнафты" возник долг перед государством по уплате налогов.

Согласно отчету компании за 2016 год, налоговый долг по состоянию на конец прошлого года составлял 13,2 миллиарда гривень.

В мае 2017 года "Укрнафта" направила в Фискальную службу новый план финансового оздоровления и предложила механизм, по которому на протяжении трех лет компания будет полностью рассчитываться по текущим налоговым обязательствам, при этом выплаты по исторической налоговой задолженности будут рассрочены (на этот же период).

Справка УНИАН. "Укрнафта" - крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. "Укрнафта" является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции "Укрнафты" включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции "Укрнафты" торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.