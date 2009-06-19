PERN объясняет задержку с «Броды-Плоцк» двумя причинами

Польская национальная нефтетранспортная компания PERN Przyjazn объясняет задержку с подготовкой проекта строительства трубопровода «Броды-Плоцк» в рамках создания Евроазиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) двумя основными причинами.

В ответе, присланном компанией на запрос собственного корреспондента УНИАН в Польше, председатель правления PERN Роберт СОШИНСКИЙ основной причиной задержки назвал посланное с полугодовым опозданием окончательное технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта ЕАНТК, которое готовил Granherne совместно с «Сарматией».

Р.СОШИНСКИЙ отметил, что PERN, которая еще в 2007 году подала заявку в министерство регионального развития Польши на дофинансирование строительства трубопровода «Броды-Плоцк» за средства Европейского Союза, получилаокончательное ТЭО лишь в начале апреля этого года.

По его данным, компания не могла приступить к последующим шагам, необходимым для получения софинансирования, без окончательной версии ТЭО.

СОШИНСКИЙ отметил, что до того как подать документы для получения софинансирования проекта, необходимо официальное решение украинской стороны об изменении направления использования нефтепровода «Одесса-Броды», а также соответствующее решение всех совладельцев «Сарматии», созданной для развития ЕАНТК.

Глава правления PERN отметил, что компания начала действия для прохождения очередного этапа в получении средств ЕС на дофинансирование этого проекта, но не смог уточнить, удастся ли собрать и подать все документы с учетом определенных сроков.

«Трудно ответить сейчас на вопрос, подготовит ли компания до 10 июля все необходимые документы, чтобы проект был в списке», - сказал он.

В то же время в компании не уточнили, какие именно документы должна подать PERN, чтобы проект строительства нефтепровода «Броды-Плоцк» остался в списке инфраструктурных проектов, которые будут софинансироваться за средства Евросоюза.

В компании также не сообщили, есть ли возможность дофинансирования проекта по другим программам помощи Евросоюза, если министерство регионального развития все-таки вычеркнет его из этого списка.

Как сообщал УНИАН, по данным польской Gazeta Wyborcza, строительство нефтепровода «Броды-Плоцк» из-за задержки с его подготовкой может быть вычеркнуто из перечня проектов, софинансируемых Европейским Союзом.

PERN на этот проект могла получить от ЕС около 160 млн. долларов, что составляет 25% стоимости строительства трубы, которая соединила бы украинский трубопровод в Бродах с польским в Плоцке, который в свою очередь уже соединен трубопроводом с портовым Гданьском на побережье Балтийского моря.

Справка УНИАН. Идея проекта строительства Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который позволил бы поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.

23 мая 2003 года в Брюсселе была подписана Совместная декларация Совета министров Республики Польша, Кабинета Министров Украины и Европейской комиссии по вопросу оказания поддержки проекту ЕАНТК.

12 июля 2004 года в Варшаве было создано международное трубопроводное предприятие ООО МТП «Сарматия». Его участниками стали PERN Przyjazn S.A. и ОАО «Укртранснафта».

24 апреля 2009 года на общем собрании акционеров СП «Сарматия» было утверждено ТЭО проекта ЕАНТК, подготовленное по заказу Международного нефтетранспортного предприятия «Сарматия» компанией Granherne Limited вместе с партнерами – компаниями Purvin&Gertz и Greengate LLC.

В середине июня Украина передала экспертам Еврокомиссии для изучения технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта ЕАНТК на базе нефтепровода «Одесса-Броды».

Стоимость реализации ЕАНТК на базе нефтепровода «Одесса-Броды», согласно утвержденному ТЭО, составляет 2-8 млрд. долл. в зависимости от объемов транспортировки нефти.