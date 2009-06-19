УСПП представит проект строительства двух заводов
По производству биодизеля
Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) представит проект строительства в Черниговской области двух заводов по производству биодизеля стоимостью 50-60 млн. евро.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам президент УСПП Анатолий КИНАХ.
По его словам, в ближайшие дни в Чернигове будет презентован данный проект, а также подписан договор с властями области по его реализации.
Заводы, аналогичные тем, которые будут строить в Черниговской области, уже построены в Германии и Японии, отметил президент УСПП.
Проект строительства двух заводов будут реализовывать немецкая компания-инвестор, названия которой А.КИНАХ не уточнил, и украинское ЗАО «Технопарк».
Срок строительства заводов составляет 1,5-2 года, окупность – до 4 лет. «Гамма по мощности заводов – от 12 тыс. тонн до 35 тыс. тонн топлива в год», – отметил А.КИНАХ. Разработку проектов могут начать уже до конца текущего года.
А.КИНАХ подчеркнул, что два таких предприятия смогли бы обеспечить в полном объеме потребности в топливе коммунальных хозяйств области и аграрного комплекса. Себестоимость топлива на таких заводах будет составлять 19 евроцентов за литр.
«Я уверен, что такие проекты необходимо распространять по всей Украине, поскольку речь идет о конкурентоспособности страны», – отметил президент УСПП. По его словам, благодаря таким проектам увеличиваются поступления в бюджеты и занятость населения.