Нефть торгуется вблизи $70 за баррель

Мировые цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику во вторник утром, оставаясь при этом вблизи максимумов за три года, сообщает Прайм.

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По состоянию на 07:24 стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,4%, до 69,98 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,31% - до 64,5 доллара за баррель.

Мировые нефтяные цены поддержаны сокращением добычи сырья в рамках соглашения ОПЕК+, считают аналитики Bank of America Merrill Lynch. "Это соглашение совпало со значительным спросом на нефть и экономическим ростом, что способствовало росту цен на "черное золото" на 13% с начала декабря 2017 года", - пишет агентство Рейтер.

В связи с этим эксперты банка скорректировали прогноз по ценам нефти на текущий год. Они ожидают, что цена Brent в 2018 году в среднем составит 64 доллара за баррель по сравнению с предыдущим прогнозом в 56 долларов. Стоимость WTI теперь прогнозируется на уровне 60 долларов за баррель против ожидавшихся ранее 52 долларов.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено до конца марта 2018 года. В ноябре участники сделки продлили его еще на девять месяцев - до конца 2018 года.