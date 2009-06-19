Украина гарантирует бесперебойный транзит газа

Украина гарантирует бесперебойный и безопасный транзит газа через свою территорию, заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, выступая на 16-м саммите глав государств Центральной Европы в сербском городе Нови Сад.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЮЩЕНКО отметил, что украинской газотранспортной системе - 45 лет, и она остается одной из крупнейших в Европе. «И работает без сбоев», - добавил В.ЮЩЕНКО, выразив уверенность, что так будет и в дальнейшем.

В то же время он напомнил о брюссельских договоренностях относительно модернизации украинской ГТС и, пользуясь случаем, пригласил европейские компании к участию в конкретных инвестиционных проектах.

Напоминая о событиях начала этого года, которые в СМИ, по его словам, назвали газовой войной, Президент Украины в очередной раз подчеркнул недопустимость политического шантажа в газовой сфере, заметив, что это является угрозой не только для Украины, но и для всей Европы.

В.ЮЩЕНКО вновь призвал к выработке единых правил на энергетическом рынке Европы, отметив, что сегодня сверхактуальным является вопрос создания единого энергетического рынка.