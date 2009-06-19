Ющенко считает, что вопрос расчетов за газ должен решать Кабмин

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что вопросы, связанные с расчетами за газ, должно решать правительство, и не советует переводить это на председателей облгосадминистраций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня во время подхода к прессе в Сербии.

«Я не хотел бы, чтобы игра вокруг платежей выглядела как-то искусственно, не нужно выдумывать велосипед», – сказал В.ЮЩЕНКО, комментируя сегодняшнее совещание премьер-министра с председателями ОГА.

Президент отметил, что именно правительство должно осуществить ряд шагов, без которых решить этот вопрос будет невозможно. И полномочий местных властей не хватит.

Первое, на что обратил внимание глава государства, это необходимость балансирования бюджета НАК «Нафтогаз». Он отметил, что попытки многих правительств покупать газ по рыночной цене, а продавать на внутреннем рынке фактически по демпинговой цене, привели к тому, что «Нафтогаз» находится фактически на грани банкротства.

«Если правительственная политика в этом вопросе не изменится, она приведет к краху», – считает В.ЮЩЕНКО. Также, по его убеждению, нуждается в решении вопрос разработки новой бюджетной политики по НАК «Нафтогаз», в том числе в вопросах реструктуризации долгов НАК, пересмотр отношений в вопросах рентной платы и т.д.

Также Президент отметил, что необходимо внести изменения в государственный бюджет, поскольку сегодня большинство неплатежей наблюдаются в бюджетных учреждениях, которые финансируются из государственного бюджета.

Особое внимание В.ЮЩЕНКО уделил вопросу необходимости пересмотра правительственных договоренностей между Украиной и Россией по поводу цены на транзит российского газа. В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня, по сути, тариф является убыточным, и только в этом году Украина потеряла 2,5 млрд. долларов, которых, кстати, не хватает для оплаты российского газа.

Президент выразил надежду, что на протяжении 10 дней будут реализованы договоренности, достигнутые в ходе совещания в НАК «Нафтогаз», что позволит решить проблему.

«Если исходить не из популизма, а из профессиональной ответственности, то можно найти механизм решения проблемы», – сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО провела совещание с губернаторами по вопросам оплаты за потребленный газ, на котором заявила, что общая внутренняя задолженность Украины по оплате за природный газ перед НАК «Нафтогаз Украины» составляет 26 млрд. грн., в том числе 7,7 млрд. грн. – долг предприятий теплокоммунэнерго.

«Каждый месяц эта задолженность увеличивается, накапливается и превращается уже просто в трагедию для страны», – подчеркнула премьер-министр, заявив при этом, что никто из участников совещания не покинет зал заседаний до тех пор, пока не будет найдено решение и механизмы покрытия образовавшихся долгов перед НАК «Нафтогаз Украины».

«Во всей структуре долга – 26 млрд. грн. – предприятия теплокоммунэнерго имеют задолженность 7,7 млрд. Это, считайте, 1 млрд. долларов, который лежит и который государство не может использовать для оплаты за природный газ. Для сравнения – в этом месяце нам нужно заплатить 250 млн. долларов, а в следующем нам нужно заплатить (России – УНИАН) 1 млрд. долларов. Скажите, при таких долгах может кто-то посоветует правительству, где ему, если не платит теплокоммунэнерго, брать деньги на расчеты?» – поинтересовалась глава правительства.