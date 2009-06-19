ЕС не может за Украину оплачивать газ

Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ отмечает, что ЕС не может за Украину платить за газ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Ж.БАРРОЗУ заявил сегодня на пресс-конференции по итогам заседания Европейского Совета (саммита председателей государств и правительств стран-членов ЕС).

“У нас нет денег в бюджете”, - сказал он.

“Эта проблема очень сложная, поскольку главное в этом – способность Украины платить за газ, которой она потребляет. Это не является сферой нашей ответственности”, - добавил Ж.БАРРОЗУ.

Он также отметил, что в выводах, одобренных сегодня на заседании Европейского Совета, содержится призыв к России и Украине уважать свои обязательства во избежание повторения ситуации с прекращением поставки газа в ЕС.

Между тем, Еврокомиссия считает, что новый российско-украинский газовый кризис может произойти через несколько недель, заявил сегодня на пресс-конференции по итогам заседания Европейского Совета Жозе БАРРОЗУ.

“Есть риск следующего кризиса через недели. Не через месяцы”, - сказал он.

Ж.БАРРОЗУ отметил, что в ходе второго дня заседания Европейского Совета проинформировал лидеров 27-ми стран-членов ЕС о развитии ситуации с поставками российского газа в Украине и о своих последних переговорах с российским и украинским премьерами Владимиром ПУТИНЫМ и Юлией ТИМОШЕНКО.

В этой связи, Еврокомиссия встретится с банками и газовыми компаниями для поиска путей решения проблемы оплаты Украиной газа.

По словам главы Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ: “На будущей неделе мы организуем встречу с представителями европейских финансовых институтов, банков, газовых компаний, чтобы посмотреть, что мы можем сделать”.

Отметим, 18 июня в Брюсселе состоялось заседание газовой координационной группы ЕС с участием представителей “Газпрома” и “Нафтогаза”, в ходе которого обсуждались две идеи: предоставление кредита украинской компании для достаточного накопления газа в ПХГ, или же приобретение газа и хранение его в ПХГ Украины европейскими компаниями. По словам Ю.ТИМОШЕНКО, для закачивания в ПХГ достаточного количества газа Украине нужен кредит в 4 млрд. долл.