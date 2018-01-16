Украина почти вдвое сократила потребление дефицитного антрацита – Кистион

Украина в 2017 году по сравнению с 2016 годом почти вдвое сократила потребление дефицитного угля антрацитовой группы, использовав для работы теплоэлектростанций 4,8 миллиона тонн топлива. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает профильный вице-премьер-министр Владимир Кистион.

Читайте такжеВ Кабмине отчитались о запасах угля на украинских ТЭС

"Украина в 2017 году почти вдвое меньше использовала угля антрацитовой группы, чем в 2016 году. Если в 2016 году мы сожгли 8,9 миллиона тонн антрацита, то в прошлом, по предварительным подсчетам, потреблено 4,8 миллиона тонн дефицитного угля", - написал он.

По словам Кистиона, 2,3 миллиона тонн антрацита удалось сэкономить за счет увеличения производства электроэнергии на атомных и гидроэлектростанциях, еще 1,8 миллиона тонн было замещено углем газовой группы, который добывается в Украине.

"Перед нами стоит амбициозная и одновременно непростая задача - сделать Украину энергетически независимой. И шаг за шагом, уменьшая потребление дефицитного антрацита, увеличивая добычу собственного газа, реформируя энергетический сектор нашего государства, мы приближаемся к этой цели", - заявил вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Энергокомпании начали переводить блоки ТЭС, которые ранее работали на антраците, на газовые марки угля, что привело к росту потребления топлива марки "Г". Поскольку показатели добычи не успевают за ростом потребления газового угля, то возник дефицит и этого вида топлива. Для решения данной проблемы энергокомпании заключили контракты на импорт угля из ЮАР и США.

В ноябре 2017 года Украина сократила потребление антрацита на 34% - до 532 тысяч тонн. В середине декабря Кистион прогнозировал, что по итогам прошлого года потребление антрацита упадет до 5 миллионов тонн.