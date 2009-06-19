Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает важность единения стран Европы для преодоления экономических и энергетических вызовов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в выступлении на 16-м саммите глав государств Центральной Европы в сербском городе Нови Сад.

По мнению Президента, ответ на экономические вызовы, которые предстали перед миром, в том числе перед Европой, один: «Это реальное, эффективное единство нас всех – каждой центральной европейской страны перед лицом как экономических, так и энергетических вызовов”.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Европа с консолидированной позицией, с единым голосом будет эффективнее. «Потому интеграция – это гарантия нашего развития, это гарантия нашей стабильности, это гарантия европейского прогресса», - отметил он.

По словам В.ЮЩЕНКО, в этих условиях Европе, как никогда, нужна солидарность и единая антикризисная позиция.

Как сказал Президент, эта единая антикризисная политика должна иметь три составляющие: режим взаимной экономической поддержки, который предусматривает отказ от любых искусственных ограничений во взаимной торговле; единство в вопросах энергетической безопасности и недопущение любого внешнего политического или экономического давления; последовательная взаимная помощь в деле европейской интеграции каждого из государств. «Поможем друг другу сегодня в этих сложных вещах - убежден, выиграем все», - сказал Президент.

Говоря о европейской интеграции, В.ЮЩЕНКО отметил, что в современной Европе не может быть никакой монополии на «европейскость», на определение европейской идентичности и европейской перспективы.

«Европа принадлежит каждому из нас. Мы европейцы», - сказал Президент, отметив, что Украина ощущает себя неотъемлемой частью европейского пространства.

«Мы не можем согласиться с любыми попытками определить для Украины, как и для стран нашего региона, так называемые «зоны влияния» и провести новые черты деления континента. В нашем продвижении, направленном на полноценное возвращение Украины в объединенную Европу, мы не нуждаемся в альтернативах», - заявил В.ЮЩЕНКО.