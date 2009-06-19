Баррозу: ЕС не может за Украину платить за газ

Президент Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ отмечает, что Европейский Союз не может за Украину платить за газ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Ж.БАРРОЗУ заявил сегодня на пресс-конференции по итогам заседания Европейского Совета (саммита председателей государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН).

“У нас нет денег в бюджете”, - сказал он.

“Эта проблема очень сложная, поскольку главное в этом – способность Украины платить за газ, которой она потребляет. Это не является сферой нашей ответственности”, - добавил Ж.БАРРОЗУ.

Он также отметил, что в выводах, одобренных сегодня на заседании Европейского Совета, содержится призыв к России и Украине уважать свои обязательства во избежание повторения ситуации с прекращением поставки газа в ЕС.

Как сообщал УНИАН, сегодня Ж.БАРРОЗУ также заявил о том, что есть риск повторения газового кризиса в отношениях между Украиной и Россией уже через несколько недель и сообщил о намерении Еврокомиссии на следующей неделе встретиться с представителями европейских финансовых институтов, банков и газовых компаний для поиска возможной помощи Украине.

18 июня в Брюсселе состоялось заседание газовой координационной группы ЕС при участии представителей “Газпрома” и “Нафтогаза”, в ходе которого обсуждались две идеи: предоставление кредита украинской компании для достаточного накопления газа в ПХГ, или же приобретение газа европейскими компаниями и хранение его в ПХГ Украины.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, для закачивания в ПХГ достаточного количества газа Украине необходим кредит в 4 млрд. долл.