ЕК: новый газовый кризис может произойти через несколько недель

Еврокомиссия считает, что новый российско-украинский газовый кризис может произойти через несколько недель.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на пресс-конференции по итогам заседания Европейского Совета (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) Президент Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ.

“Есть риск следующего кризиса через недели. Не через месяцы”, - сказал он.

Ж.БАРРОЗУ отметил, что в ходе второго дня заседания Европейского Совета проинформировал лидеров 27 стран-членов ЕС о развитии ситуации с поставками российского газа в Украине и о своих последних переговорах с российским и украинским премьерами Владимиром ПУТИНЫМ и Юлией ТИМОШЕНКО.