ЕК встретится с банками и газовыми компаниями

Еврокомиссия встретится с банками и газовыми компаниями для поиска путей решения проблемы оплаты Украиной газа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на пресс-конференции по итогам заседания Европейского Совета (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) Президент Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ.

“На будущей неделе мы организуем встречу с представителями европейских финансовых институтов, банков, газовых компаний, чтобы посмотреть, что мы можем сделать”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня же Ж.БАРРОЗУ заявил, что Еврокомиссия ожидает повторения газового кризиса уже через несколько недель.

18 июня в Брюсселе состоялось заседание газовой координационной группы ЕС с участием представителей “Газпрома” и “Нафтогаза”, в ходе которого обсуждались две идеи: предоставление кредита украинской компании для достаточного накопления газа в ПХГ или же приобретение газа европейскими компаниями и хранение его в ПХГ Украины.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, для закачивания в ПХГ достаточного количества газа Украине нужен кредит в 4 млрд. долл.