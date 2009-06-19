СБУ задержала первого зама предправления НАК «Надра Украины»

Сегодня в Ивано-Франковске сотрудники Службы безопасности Украины задержали на горячем во время получения взятки первого заместителя председателя правления Национальной акционерной компании «Надра Украины».

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, государственный служащий вымогал 115 тысяч долларов США за незаконную продажу имущества и земли, которая является собственностью государства.

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с Указом Президента Украины №802 от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в области геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

2008 год НАК "Надра Украины" завершила с чистой прибылью 0,267 млн. грн., тогда как за 2007 год чистый убыток составил 24,004 млн. грн.