Новому газовому конфликту быть?

Опять назревает газовый конфликт? Его предсказывают эксперты, аналитики, а также Еврокомиссия и политики. Транш МВФ, кстати, из-за сложившейся ситуации тоже под угрозой. Но начнем по порядку.

Выпад и ответная реакция...

Сегодня лидеры стран Европейского Союза в рамках заседания Европейского Совета обсудили ситуацию с поставками газа. Необходимость обсуждения этого вопроса была вызвана ситуацией с оплатой Украиной за потребленный российский газ и газ, который необходимо закачать в подземные хранилища (ПХГ) для обеспечения бесперебойного транзита российского газа в ЕС зимой. А сам вопрос поднялся из-за заявлений России, которая подорвала спокойствие Европы тем, что объявила – Украина сократила в 6 раз забор газа и прекратила закачку газа в ПХГ. При этом намекая на несостоятельность «Нафтогаза» проводить расчеты.

В ответ премьер-министр Юлия Тимошенко заявила, что для закачивания в ПХГ достаточного количества газа Украине нужен кредит в 4 млрд. долл. И собрала экстренное совещание с губернаторами относительно ситуации с «Нафтогазом» и газом в целом. На нем она заявила, общая внутренняя задолженность по оплате газа перед НАК «Нафтогаз Украины» составляет 26 млрд. грн., в том числе 7,7 млрд. грн. - предприятий теплокоммунэнерго.

«Как правительство и НАК «Нафтогаз» может делать такие чрезвычайные фокусы по расчетам с Россией за природный газ в то время, когда вся страна задолжала за газ 26 млрд. грн. – это как раз те деньги, которыми можно рассчитываться за газ, которые мы потребляем на протяжении всего года?», - поинтересовалась Ю.Тимошенко.

По словам премьера, абсолютными рекордсменами по уровню задолженности по оплате за природный газ являются Киев, а также восточные области Украины – Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская и Харьковская. Она уточнила, что задолженность Днепропропетровска и Днепропетровской области составляет 487 млн. грн., Донецкой – 489 млн. грн., Запорожской – 182 млн. грн., Автономной Республики Крым – 157 млн. грн., Луганской – 258 млн. грн. и Харьковской – 414 млн. грн., Киева – 700 млн. грн. При этом глава правительства отметила, что наиболее дисциплинированными в платежах за потребленный газ являются Закарпатская, Черновецкая, Тернопольская, Хмельницкая, Сумская, Николаевская и Кировоградская области.

И тут премьер стала озвучивать пути выхода из критической ситуации. По ее словам, тарифы на природный газ для предприятий теплокоммунэнерго на 2010 год будут сформированы до конца июля этого года «для того, чтобы у вас была возможность на протяжении трех месяцев провести все процедуры и применить эти цены». Премьер добавила, что тарифы на газ для предприятий бюджетной сферы также будут сформированы до конца июля.

Она также подчеркнула, что если со следующего месяца предприятия ТКЭ будут перечислять полученную оплату за газ не на специальные распределительные счета в "Ощадбанке", а на другие счета, то эти средства будут списаны налоговой службой. «Мы приняли постановление правительства о том, что если со следующего месяца какие-либо деньги будут зачислены не на распределительные счета теплокоммунэнерго, все деньги будут налоговой просто списываться. С Национальным банком мы найдем взаимопонимание, чтобы списывать мгновенно – день в день. И чтобы потом никто не жаловался, потому что у нас просто другого выхода нет», - сказала Ю.Тимошенко. Она привела данные, что на сегодняшний день, население платит за газ 85% предприятиям ТКЭ, а они «Нафтогазу» - лишь 30%. “Я не могу объяснить этот феномен”, - сказала Юлия Владимировна.

Ю.Тимошенко дала поручение предприятиям ТКЭ в течение недели открыть распределительные счета в "Ощадбанке" для перечисления средств по оплате газа.

Премьер напомнила, что в связи с подписанием десятилетнего соглашения между российским «Газпромом» и «Нафтогазом» в этом году не нужны дополнительные двусторонние документы. «У нас сегодня на каждый квартал новая цена на газ, каждый квартал она пересчитывается в автоматическом режиме, но мы в начале года посчитали среднегодовую цену – 228 долларов. Предоставляем теплокоммунэнерго, по сути, вдвое дешевле газ и дотируем за счет государства. Но даже при таких серьезных дотациях мы сегодня наблюдаем, что у нас 50% не выплачивается цены за тепло и как следствие - за газ», - отметила премьер.

Вспомнила Тимошенко и о будущем. По ее словам, цена газа для Украины в 2010 году сохранится на уровне 230 долларов за тысячу кубометров. Вот вроде бы и все главное о сегодняшнем заседании по газовому вопросу. А и еще. 22 июня Кабин проведет внеочередное заседание для усовершенствования механизмов внутренних расчетов за природный газ. Стоит подождать, может и удастся разрешить назревающий конфликт внутренними усилиями… Но как оказалось, времени не так много.

ЕС не будет платить...

Тут стоит вернуться к европейским решениям, которые так ждали сегодня в Украине. Но они, увы, стали не утешительными. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу по итогам заседания Европейского Совета заявил, что ЕС не может за Украину оплачивать газ. Аргумент прост - “у нас нет денег в бюджете”…

“Эта проблема очень сложная, поскольку главное в этом – способность Украины платить за газ, которой она потребляет. Это не является сферой нашей ответственности”, - сказал Ж.Баррозу.

«Золотая середина» ЕС выбрана точно - в выводах, одобренных сегодня на заседании Европейского Совета, содержится призыв к России и Украине уважать свои обязательства во избежание повторения ситуации с прекращением поставки газа в ЕС. Но медлить ни Украине, ни Росси, по мнению ЕС, нельзя. По словам Ж.Баррозу, новый российско-украинский газовый кризис может произойти через несколько недель. “Есть риск следующего кризиса через недели. Не через месяцы”, - сказал он.

Напугали, а что дальше?..

Но «газовая страшилка» на ЕС все же произвела впечатление. Еврокомиссия на следующей неделе встретится с банками и газовыми компаниями для поиска путей решения проблемы оплаты Украиной газа.

И тут немаловажной составляющей является «газовая договоренность». О пересмотре контрактов не раз говорилось, и со стороны Президента. Его позицию разделяют многие эксперты, считая газовое соглашение «убийственным» для Украины. По мнению Виктора Ющенко, по сути, тариф является убыточным, и только в этом году Украина потеряла 2,5 млрд. долларов, которых, кстати, не хватает для оплаты российского газа.

Что же касается заседания с губернаторами Юлии Тимошенко, то Президент отметил, что правительство должно решать вопросы, связанные с расчетами за газ, и не советует переводить это на председателей ОГА. «Я не хотел бы, чтобы игра вокруг платежей выглядела как-то искусственно, не нужно выдумывать велосипед», - сказал В.Ющенко.

Первое, на что обратил внимание глава государства, это необходимость балансирования бюджета НАК «Нафтогаз». Он отметил, что попытки многих правительств покупать газ по рыночной цене, а продавать на внутреннем рынке фактически по демпинговой цене, привели к тому, что «Нафтогаз» находится фактически на грани банкротства.

«Если правительственная политика в этом вопросе не изменится, она приведет к краху», - считает В.Ющенко. Также, по его убеждению, нуждается в решении вопрос разработки новой бюджетной политики по НАК «Нафтогаз», в том числе в вопросах реструктуризации долгов НАК, пересмотр отношений в вопросах рентной платы и т.д.

Также Президент отметил, что необходимо внести изменения в государственный бюджет, поскольку сегодня большинство неплатежей наблюдаются в бюджетных учреждениях, которые финансируются из государственного бюджета.

Что делать с «Нафтогазом» - вопрос не первой свежести. Кабинет министров даже предлагает увеличить уставный капитал НАК на 10-18 млрд. грн., чтобы дать возможность компании компенсировать разницу в цене на газ для предприятий теплокоммунэнерго.

То есть, все ищут пути спасения НАК, но приступить напрямую к делу все как-то не получается. Вот голая статистика - НАК в январе-марте текущего года увеличила чистый убыток в 1,8 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 2 млрд. 185,878 млн. грн. И при этом “Нафтогаз” продолжает надеяться на получение кредита на закачку газа в ПХГ. Да и еще много на что надеется. Ведь свой план выхода из кризиса он давно озвучил. Предложения дельные, но, правда, до сих пор их не пытаются внедрить в жизнь http://economics.unian.net/rus/detail/14097.

Да и Россия как-то вдруг остепенилась. Переговоры в Москве идут полным ходом. А уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский констатирует, что в последние дни российская сторона с пониманием относится к возможности пересмотра газовых контрактов. «Кажется, буквально в последние дни российская сторона с пониманием начинает относиться. Я очень осторожно говорю. И де-факто, и, очевидно, де-юре начат этот процесс на уровне компаний о пересмотре», - сказал он.

Насчет договоренностей он отметил, что контракты содержат и такие «непартнерские» положения как определение обязательного объема газа, который должен потреблять Украина.

А замысел оплатить газ в счет предоплаты Россией транзита вроде бы тоже осуществилась. Премьер-министр РФ Владимир Путин 17 июня во время встречи с председателем правления ОАО "Газпром" Алексеем Миллером заявил, что Россия дала Украине кредит в размере 2,2 млрд. долларов, оплатив транзит газа до 2010 года. Правда, слово кредит немного перепутал со словом предоплата. Но тут же пояснил свою позицию: «Не будем забывать при этом, что мы проплатили транзит, стоимость транзита нашего газа в Европу, нашим украинским партнерам до начала следующего, 2010 года включительно. По сути - это кредит в объеме 2,2 млрд. долларов США», - сказал В.Путин.

«Очень надеюсь на то, что дисциплина в рамках действующих контрактов будет соблюдаться с обеих сторон и в будущем», - добавил он.

И тут А.Миллер добавил, что в дальнейшем во взаимоотношениях с Украиной «Газпром» будет исходить из того, что подписанные в январе контракты всеми сторонами должны выполняться неукоснительно. Он отметил, что «Газпром» получил оплату за поставки газа за май в полном объеме, кстати, это происходит со дня подписания Украиной газовых соглашений. Говоря о принятии штрафных санкций А.Миллер отметил: «… И в дальнейшем будем также придерживаться такого подхода, не будем предъявлять штрафные санкции к нашим украинским партнерам и в дальнейшем».

Вот и выходит. ЕС напугали, Россию «раздобрили». А в целом эти газовые разборки довольно надоели. Сколько можно толочь воду в ступе? И главное к такому выводу приходят и эксперты. Так, глава Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев считает, что события последней недели засвидетельствовали, что “мир уже устал от Украины”.

Эксперт убежден, что “с этой недели нужно взять в фокус проблему того, какова судьба НАК и ГТС в 2010 году и какие сейчас будет брать на себя обязательства украинская сторона, беря кредитование под зиму-2010”.

Будем «брать в фокус» и ждать, что будет с нашей НАК и какова судьба «газового» вопроса, и надеяться при этом, что конфликт рассосется, как уже не раз было…

(УНИАН)