Контракты на поставку электроэнергии из Украины в Польшу еще не заключены

Вице-премьер, министр промышленности Польши Вольдемар ПАВЛЯК заявляет, что субъекты хозяйствования Украины и Польши еще не заключили коммерческих контрактов на поставку электроэнергии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ПАВЛЯК сказал сегодня журналистам после завершения заседания межправительственной украинско-польской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

«Контрактов пока нет, но ведутся очень хорошие переговоры. Как только контракты будут заключены, сами компании огласят их результаты», - сказал В.ПАВЛЯК.

Польский вице-премьер отметил, что результативность переговоров о начале экспорта украинской электроэнергии в Польшу будет зависеть от оперативности национальных энергетических компаний.

«Со своей стороны правительства будут поддерживать в сфере регуляции и транспортировки электроэнергии», - добавил он.

В.ПАВЛЯК подчеркнул, что Польша полностью поддерживает идею синхронизации украинской энергетической системы с системой UCTE.

«Это позволит Польше и Украине более эффективно сотрудничать в энергетической сфере», - сказал он.

В свою очередь, вице-премьер Украины Григорий НЕМЫРЯ отметил, что возобновление экспорта украинской электроэнергии в Польшу связано с решением двух вопросов: совместимости энергетических систем и экономической целесообразности.

«В Украине существует избыток электроэнергии, который страна могла бы экспортировать. Мы с удовольствием констатируем, что существует спрос на такие возможности Украины, которые сейчас используются не в полной мере», - пояснил Г. НЕМЫРЯ.

Как сообщал УНИАН, директор «Укринтерэнерго» Валентин БОНДАРЕНКО заявил, что 1 июня Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» возобновило поставки украинской электроэнергии в Польшу в адрес компании Zomar S.A. (Польша).

Комментируя вопрос о цене экспортируемой польскому контрагенту электроэнергии, директор «Укринтерэнерго» сказал: «Украинская электроэнергия экспортируется в Польшу по цене, которая превышает оптовую рыночную цену на внутреннем рынке или, другими словами, цены для украинских потребителей».

Он уточнил, что в рамках действующего контракта цены на экспортируемую в Польшу электроэнергию будут пересматриваться ежемесячно и определяться по формуле, учитывающей прогнозную оптовую рыночную цену, ежемесячно устанавливаемую Национальной комиссией регулирования электроэнергетики для внутреннего рынка, а также повышающий коэффициент.

***Экспорт украинской электроэнергии в Польшу был прекращен в декабре 2008 года из-за отказа Zomar S.A., вызванного резким падением энергопотребления внутри Польши.