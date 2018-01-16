Украина на фоне холодов увеличила отбор газа из хранилищ в два раза

Украина в результате значительного и резкого понижения температуры окружающей среды с 6 по 14 января увеличила отбор природного газа из подземных хранилищ в 2,3 раза - до 81,7 млн куб. м в сутки. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте компании-оператора газотранспортной системы «Укртрансгаз».

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По информации компании, 6 января из подземных хранилищ было отобрано 35,7 млн куб. м газа. После этого, в период с 6 по 14 января наблюдался резкий рост объемов отбора – до 81,7 млн куб. м.

По словам руководителя консалтинговой компании на рынке нефти и природного газа Exploration and Production Геннадия Кобаля, увеличение объемов отбора газа в первую очередь связано с резким понижением температуры воздуха.

«Основная причина роста отбора газа – это резкое снижение температуры. Также отмечу, что на сегодня Украина может отбирать из хранилищ значительные объемы газа благодаря тому, что мы в этом году накопили очень большие запасы «голубого» топлива. Чем больше его находится в хранилищах, тем проще «Укртрансгазу» «поднять» столько газа, сколько нужно для украинских потребителей», - сообщил эксперт.

Также он считает, что Украина сможет пройти эту зиму без проблем, поскольку перед началом отопительного сезона были накоплены рекордные запасы газа на фоне невысокого потребления топлива.

«Эту зиму мы пройдем без проблем. Для этого есть все условия: высокие запасы (на два миллиарда кубометров больше, чем в прошлом году), довольно низкое потребление и сравнительно высокие средние температурные показатели (если брать всю зиму в целом). К тому же, мы уже прошли первую половину отопительного сезона», - сказал он, добавив, что также значительную часть потребления покрывает внутренняя добыча, которая на сегодня составляет 57 млн куб. м в сутки.

Как сообщал УНИАН, к началу отопительного сезона 2017-2018 годов (15 октября) в ПХГ было накоплено 16,8 млрд кубометров газа. В 2018 год Украина вошла с крупнейшими по сравнению с началом пяти последних лет запасами газа в подземных хранилищах – 14,7 млрд куб. м газа. 26 октября 2017 года Украина прекратила закачку газа в подземные хранилища и начала его отбор для нужд отопительного сезона.