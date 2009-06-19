Голубченко: КГГА планирует полностью рассчитаться за газ

Киевская горгосадминистрация на следующей неделе планирует полностью выплатить долг за газ, использованный в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в интервью журналистам первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

Он отметил, что за текущий год проплата Киева за газ составляет 95,1%.

«У нас был долг на 1 января приблизительно 503 млн. грн. На сегодня это 562 млн. грн. В этом году мы нарастили долг 62 млн. грн.», - сообщил А.ГОЛУБЧЕНКО.

На сегодняшнем совещании у премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО по поводу расчетов регионов Украины за газ было принято решение, по словам А.ГОЛУБЧЕНКО, осуществить взаимозачеты по долгам за прошлые годы.

«Потому что та сумма (долг за прошлые годы – УНИАН) состоит в основном из разницы цены на газ, когда на газ цены поднимали, а тариф мы не могли поднять, потому что на это нужно, как минимум, три месяца», - объяснил А.ГОЛУБЧЕНКО.

Таким образом, по его словам, около 500 млн. грн. долга Киева будет погашено за счет взаимозачетов, а 62 млн. грн. столичная власть погасит из средств кредита, который взял город.

«Мы на следующей неделе проплатим эти 62 млн. грн, и у нас будет ноль долга в 2009 году. Если все дальше пойдет нормально, мы выйдем из ситуации. Мы сделаем взаимозачет по прошлому году, в этом году рассчитаемся на 100% и нормально подойдем к отопительному сезону», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

При этом он напомнил, что с 1 июня в Киеве введены новые тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг. А.ГОЛУБЧЕНКО высказал надежду, что благодаря новым тарифам больше долгов у Киева за газ не будет возникать, по крайней мере таких больших.