Тимошенко: сотрудничество Украины и США в энергетике очень важно
20:12, 19 июня 2009Энергетика
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Премьер встретилась с делегацией США
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО провела встречу с американской делегацией во главе с Особым посланником по энергетическим вопросам в Евразии Государственного департамента США Ричардом МОРНИНГСТАРОМ.
Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, во время встречи обсуждались вопросы энергетической безопасности и перспективы реализации двусторонних энергетических проектов. В частности, Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула важность развития сотрудничества между Украиной и США в энергетической сфере.
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