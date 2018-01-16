Еще один международный газовый трейдер получил лицензию для работы в Украине

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, выдала лицензию на поставку природного газа дочерней компании международного трейдера энергоресурсами TrailStone - украинской «Треилстоун Энерджи». Соответствующее решение было принято на заседании регулятора.

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Согласно решению регулятора, «Треилстоун Энерджи» получила право на ведение хозяйственной деятельности в сфере поставок природного газа на территории Украины.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году НРКЭКУ уже выдала лицензии на поставки газа для ряда международных газовых трейдеров, в частности, Engiе, Trafigura, MET и другим.

Справка УНИАН. «Треилстоун Энерджи» была создана в 2015 году для работы на газовом рынке Украины. Основателем компании является международный трейдер TrailStone, который занимается торговлей энергоносителями, а также инвестирует деньги в сферы нефти и газа, производство электроэнергии. Материнская компания работает на рынках ЕС и Северной Америки.