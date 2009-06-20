Немецкие энергетики о предложении "Нафтогаза"

Идея организации хранилищ закупленного европейскими компаниями российского газа на территории Украины вызвало противоречивую реакцию у представителей немеких энергетических концернов, сообщает Немецкая волна.

Немецкий энергетический концерн RWE заинтересовался предложением украинской национальной компании "Нафтогаз" использовать в будущем газовые хранилища в Украине. Об этом в пятницу, 19 июня, заявил агентству Reuters представитель концерна RWE. Таким образом европейские компании смогут избежать перебоев в поставках топлива в случае очередного газового конфликта России с Украиной, через которую перекачивается 80 процентов российского газа в Европу.

E.ON и Wingas - против Тем временем крупнейший энергетический концерн Германии E.ON заявил, что он не намерен принимать оферту "Нафтогаза". По мнению руководства концерна, у E.ON нет никаких договорных связей с украинским газовым комплексом. Кроме того, E.ON покупает российский газ на немецкой границе, а не на Украине.

Также и совместный немецко-российский газораспределительный концерн Wingas, являющейся дочерним предприятием российского "Газпрома" и немецкого многопрофильного концерна BASF, не проявил интереса к предложению украинцев. По словам шефа компании Wingas Райнера Зеле (Rainer Seele), рамочные условия для ведения бизнеса на Украине препятствуют деловой заинтересованности немцев. Кроме того, как заметил глава компании Wingas, не ясен вопрос собственности на закачанный в украинские хранилища газ.

Предложение Украины Предложение "Нафтогаза" было озвучено на прошедшем в четверг, 18 июня, в Брюсселе заседании координационной группы ЕС по газу. В частности, "Нафтогаз" предложил немецким концернам RWE и E.ON закупить необходимые объемы газа для хранения в украинских ПХГ. В качестве альтернативы Киев попросил предоставить синдицированный кредит в 4,2 миллиарда евро, поскольку, по словам заместителя председателя правления "Нафтогаза" Игоря Диденко, у компании имеются текущие трудности с оборотным капиталом.