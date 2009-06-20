Соколовский обсудил с посланником США вопросы энергетической безопасности

Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ провел встречу с американской делегацией во главе со специальным посланником по энергетическим вопросам в Евразии Госдепартамента США Ричардом МОРНИНГСТАРОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, встреча состоялась по инициативе американской стороны.

Собеседники обсудили пакет вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества в контексте гарантирования национальной и международной энергетической безопасности. Главное внимание было уделено обсуждению актуальной ситуации с поставками и транзитом российского природного газа.

По просьбе Р.МОРНИНГСТАРА Б.СОКОЛОВСКИЙ ознакомил американскую делегацию с конкретными мерами, которые предпринимал и предпринимает Президент Украины для урегулирования проблем, возникающих из-за несбалансированных взаимоотношений на украинском газовом рынке и сложных газовых контрактов от 19 января 2009 года.

Была подчеркнута целесообразность привлечения дополнительных средств для оплаты объемов газа, необходимых для закачивания в украинские подземные хранилища газа с целью обеспечения поставок и транзита на ближайший и последующие осенне-зимние периоды.

Американская сторона положительно оценила действия главы Украинского государства. В то же время представители американской делегации подчеркнули необходимость реформирования украинского газового сектора, выразив готовность содействовать украинской стороне в переговорном процессе по урегулированию проблемных вопросов поставок газа в украинскую ГТС.

Специальный посланник Р.МОРНИНГСТАР подчеркнул необходимость консолидации позиций и усилий в этом вопросе всех ветвей украинской власти и хозяйствующих субъектов.

Стороны также предварительно договорились в ближайшее время обсудить вопрос сотрудничества в реализации проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора на базе нефтепровода «Одесса - Броды».