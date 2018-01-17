Украина в этом году возобновит импорт российского газа

Цена газа от российской компании «Газпром», согласно обязательствам по решению Стокгольмского арбитража, является привлекательной. И в этом году Украина должна возобновить импорт минимальных объемов российского газа, сообщил на пресс-конференции глава Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

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«С этого года нам необходимо будет выбирать минимальные объемы... Мы в «Нафтогазе» не считаем это негативным аспектом. Обязательства «Газпрома» продавать нам 5 млрд куб. м по цене ниже европейской является позитивным аспектом с точки зрения как «Нафтогаза», так и потребителя», - сказал Коболев.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября 2015 года Украина отказалась от закупки природного газа у «Газпрома». В 2017 году Украина увеличила импорт газа на 26,8%, до 14,1 млрд кубометров. Импорт газа для отечественных нужд осуществляется только с территории европейских стран.

22 декабря «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража, которое включало в себя значения сумм претензий сторон. По информации компании, арбитраж удовлетворил все требования украинской стороны: снизил цену газа, который покупался у «Газпрома» во втором квартале 2014 года, на 27,4% - до 352 долл. за тыс. куб. м; отклонил требования российской стороны согласно принципу «бери или плати» на сумму 56 млрд долл.; снизил объем газа, который «Нафтогаз» в 2018-2019 годах будет обязан покупать у «Газпрома», с 52 до 5 млрд куб. м в год. Также «Нафтогаз» не должен платить за газ, который «Газпром» поставлял на оккупированный Донбасс.

Украина в лице «Нафтогаза Украины» судится с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: на транзит российского газа в ЕС и покупку Украиной российского газа. По данным «Нафтогаза», на 29 мая 2017 года сумма претензий «Нафтогаза» к «Газпрому» по контракту на закупку газа составляла 30,3 млрд долл., а со стороны «Газпрома» к «Нафтогазу» - 47,1 млрд долл.