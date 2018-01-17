Быть или не быть: снова всплыл вопрос о росте цен на газ для населения

Министерство энергетики и угольной промышленности не инициировало повышение цен на газ для населения в Украине, а распространенная в СМИ информация об этом не соответствует действительности.

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Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик на заседании правительства в среду.

«Абсолютная глупость. Мы уже говорили предварительно. Документ (на который ссылаются СМИ - УНИАН) проходит как регуляторный акт и не имеет никакого отношения к повышению цен на газ. Мы не инициируем поднятие цен на газ», - сказал министр.

В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал Насалика запросить у Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» информацию о цене на газ для нужд населения в 2018 году.

«Запросите, пожалуйста, официальную информацию у «Нафтогаза», по какой цене он нам мог бы поставлять газ в 2018 году, для населения. Как трейдер. Мы потом эту цифру озвучим... На эти фейки нужно очень быстро реагировать», - отметил премьер.

В свою очередь, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сегодня в ходе пресс-конференции сообщил, что проект постановления Минэнергоугля о продлении спецобязательства по продаже газа населению и ТКЭ до апреля 2021 года с привязкой к цене закупки газа на немецком газовом хабе NCG в межотопительный период является не окончательным и может быть существенно изменён.

«Как я понимаю, этот проект до сих пор не подан на Кабинет министров. Мы ожидаем, что он будет существенно изменён. Мы также ожидаем, что, согласно закону о рынке газа, должны пройти консультации с Секретариатом Энергетического сообщества», - сказал Коболев.

«Мне было бы интересно увидеть, а я этого не видел, какой расчёт стал базой для цифры в 10% (повышение цены газа – УНИАН). Мне также интересно увидеть основания для цифры 2021, она же как-то обосновывается», - отметил Коболев, добавив, что газ-сбыты задолжали «Нафтогазу» около 1 млрд долл. за поставленный газ по спецобязательствам.

«Поэтому мне очень интересно посмотреть, анализировали ли авторы этого проекта текущее состояние расчетов, что привело к такому долгу и как этот вопрос планируют решать в будущем», - отметил Коболев.

Как сообщал УНИАН, ранее в СМИ была распространена информация, что правительство планирует увеличить цены на газ для населения в следующем отопительном сезоне на 8%.

В конце декабря 2017 года Гройсман заявлял, что правительство Украины разрабатывает новую формулу цены на газ в следующем отопительном сезоне, а конечная стоимость газа будет зависеть от колебаний на внешних рынках.

В рамках решений украинского правительства по программе с Международным валютным фондом, цена на газ для населения должна пересматриваться дважды в год – к 1 июля и к 1 октября - согласно импортному паритету (стоимости газа на немецком газовом хабе NCG), однако после проведения расчетов в Минэнергоугля заявили об отсутствии оснований для повышения цен на газ для населения на период текущего отопительного сезона.

При этом в МВФ заявляют об обязательности пересмотра цены на газ согласно импортному паритету для продолжения программы сотрудничества с Украиной.