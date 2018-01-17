Цена газа: "Нафтогаз" и "Газпром" в ближайшие дни начнут переговоры о вердикте Стокгольмского арбитража

Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" и российский газовый монополист "Газпром" в ближайшие дни начнут переговоры о выполнении решений Стокгольмского арбитража в рамках контракта на покупку российского газа. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

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"Переговоры уже сейчас, в ближайшие дни, начнутся. Детали не разглашаем, речь идет об имплементации финального решения по контракту на поставку газа", - сказал он.

Также Витренко напомнил, что согласно решению Стокгольмского арбитража цена газа для Украины, который будет продавать "Газпром", должна быть ниже стоимости голубого топлива из ЕС на стоимость транспортировки газа из Европы в Украину.

"Мы считаем, что в решении трибунала очень четко указано, что поставки газа на неконтролируемую территорию ("Газпромом" в 2015-2017 годах - УНИАН) не могут считаться поставками "Нафтогазу" по данному контракту", - добавил он.