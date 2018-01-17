Американская компания поставит 26 ветротурбин для электростанции в Запорожской области

Американская компания GE Renewable Energy, подразделение корпорации General Electric, в 2018 году поставит поставит 26 ветротурбин для Приморской ветровой электростанции энергетического холдинга ДТЭК в Запорожской области, сообщила пресс-служба компании.

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"Оборудование предназначено для строительства первой очереди Приморской ветроэлектростанции мощностью 200 МВт в Запорожской области. Активная фаза реализации проекта начнется после завершения всех финансовых и юридических аспектов сделки. Ветротурбины будут доставлены в Украину и установлены на площадке Приморской ВЭС в 2018 году», - говорится в сообщении.

Отмечается, что оборудование будет произведено в Европе. Установку и дальнейшее обслуживание будет осуществлять подразделение GE в Украине. Завершение работ по строительству первой очереди Приморской ВЭС намечено на конец 2018 года.

В пресс-службе напомнили, что ввод в эксплуатацию двух очередей Приморской ВЭС по 100 МВт планируется до 2020 года. Ежегодно станция будет производить 650-700 миллионов КВт-ч электроэнергии.

Как сообщал УНИАН, ДТЭК ВИЭ в 2016 году сократил отпуск электроэнергии на 4% - до 608,4 миллиона кВт-ч. В первом полугодии этого года компания сократила отпуск электроэнергии в объединенную энергосистему на 6,9% - до 284 миллиона кВт-ч.

Справка УНИАН. В состав активов ДТЭК ВИЭ входит ветропарк "Приазовский" и крупнейшая в Украине ветроэлектростанция – Ботиевская, которая была построена в 2011 году. В 2014 году была введена в эксплуатацию вторая очередь ветроэлектростанции. Установленная мощность Ботиевской ВЭС составляет 200 МВт. Также компания построила и запустила в эксплуатацию Трифановскую солнечную электростанцию в Херсонской области мощностью 10 МВт.

General Electric – американская многоотраслевая корпорация, производитель многих видов техники, включая локомотивы, энергетические установки (в том числе атомные реакторы), газовые турбины, авиационные двигатели, медицинское оборудование, бытовую и осветительную технику, пластмассы и герметики.