"Нафтогаз" готов начать покупать газ у "Газпрома" уже в І квартале - Коболев

Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины", выполняя решение Стокгольмского арбитража, готов начать покупать газ у российского "Газпрома" уже в І квартале этого года.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Если все пойдет согласно плану и "Газпром" будет адекватным в вопросе имплементации решения Стокгольмского арбитража... мы начнем покупать в первом квартале. Такое наше намерение", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября 2015 года Украина отказалась от закупки природного газа у "Газпрома". В 2017 году Украина увеличила импорт газа на 26,8%, до 14,1 миллиарда кубометров. Импорт газа для отечественных нужд осуществляется только с территории европейских стран.

22 декабря 2017 года "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража, которым суд удовлетворил основные требования украинской стороны. В частности, суд снизил цену газа, который покупался у "Газпрома" во втором квартале 2014 года, на 27,4% - до 352 долларов за тысячу кубометров; отклонил требования российской стороны согласно принципу "бери или плати" на сумму 56 миллиардов долларов.

Также арбитраж снизил объем газа, который "Нафтогаз" в 2018-2019 годах будет обязан покупать у "Газпрома", с 52 до 5 миллиардов кубометров в год. Комментируя это решение, президент Петр Порошенко сказал, что Украина готова возобновить поставки природного газа из России только при условии, что они будут дешевыми, честными и не коррупционными.