"Нафтогаз" хочет в январе выплатить ЕБРР $300 миллионов кредита на газ

Национальный нефтегазовый холдинг “Нафтогаз Украины” планирует в январе этого года погасить перед Европейским банком реконструкции и развития кредит в размере 300 миллионов долларов, который был взят для импорта природного газа. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава правления компании Андрей Коболев.

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"300 миллионов долларов перед ЕБРР будут погашены в январе этого года. И насколько мы понимаем, автоматического возобновления этой кредитной линии не будет", - сказал он.

По словам Коболева, проблема с возобновлением кредитования от ЕБРР и Всемирного банка связана с невыполнением Украиной требований Международного валютного фонда.

"Из-за проблем с МВФ, Всемирный банк также планирует не продлевать кредитную линию в размере 500 миллионов долларов... Существующее напряжение между правительством и МВФ будет стоить "Нафтагазу" 800 миллионов долларов дешевого кредитного ресурса под 1% годовых", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в начале октября директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Фрэнсис Малиж заявил, что банк готов продолжить финансовую поддержку закупок газа для Украины и даже увеличить ее объем, но только после возобновления работы независимого наблюдательного совета в "Нафтогазе".

Этот совет был сформирован решением правительства в декабре прошлого года. Первое его заседание состоялось 12 января этого года.

В середине декабря представители МВФ заявили, что Украине еще остается выполнить ряд требований для получения следующего транша. Прежде всего, по информации Фонда, правительству требуется откорректировать цены на газ на внутреннем рынке до уровня импортного паритета, что будет способствовать развитию свободного рынка газа и стимулировать потребителей к экономному потреблению энергоносителей. Кроме того, выделение очередного транша МВФ зависит от принятия законодательства о приватизации и антикоррупционном суде.