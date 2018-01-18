Ралли остановилось: нефть торгуется в районе $70 за баррель

Цены на нефть малоподвижны утром в четверг: поддержку котировки получают от сокращения недельных запасов сырья в США, но аналитики при этом говорят, что недавнее ралли на нефтяном рынке выдохлось.

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Сегодня утром фьючерсы на маркерный сорт Brent опустились на 0,03 процента до $69,36 за баррель. Фьючерсные контракты на американскую лёгкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $64,00 за баррель, на 0,05 процента выше предыдущего закрытия, сообщает Рейтер.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США уменьшились на 5,1 миллиона баррелей до 411,5 миллиона за неделю к 12 января, тогда как аналитики предсказывали снижение на 3,5 миллиона баррелей.

В то же время недельные запасы нефтепродуктов за указанный период выросли, что может говорить об ослаблении спроса, считают аналитики.

В фокусе внимания – официальная статистика Минэнерго США, выходящая сегодня вечером.

Среди других факторов поддержки котировкам отраслевые эксперты называют возможные перебои с производством и поставками сырья из Нигерии.

Нигерийская вооружённая группировка Niger Delta Avengers опубликовала вчера заявление на своём сайте, в котором говорится, что её участники в ближайшие дни готовят нападение на объекты нефтяной инфраструктуры страны.

Январское ралли на нефтяном рынке вселило оптимизм в мировых производителей сырья, но аналитики при этом в целом сходятся во мнении, что оно, скорее всего, выдохлось.