Из горящей шахты Макеевки поднимают 80 горняков
08:44, 22 июня 2009Энергетика
0
Загорелась вчера вечером
В Макеевке Донецкой области на шахте «Северная» (ГП «Макеевуголь») в связи с пожаром проводится эвакуация 80 горняков.
Об этом УНИАН сообщили в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке.
Пожар возник вчера в 18.12 в главной вентиляционной магистрали западного крыла шахты. В момент аварии под землей находилось 80 человек, которых в данное время поднимают на поверхность.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter