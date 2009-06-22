Газпром проведет переговоры с Туркменией по формуле цены на газ

ОАО "Газпром" на следующей неделе начинает переговоры с Туркменией по формуле цены на туркменский газ. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Игорь СЕЧИН.

По его словам, визит главы "Газпрома" Алексея МИЛЛЕРА в Туркмению был позитивен, и стороны начинают переговорный процесс по формуле цены.

Напомним, в рамках визита А.МИЛЛЕРА в Туркмению состоялась его встреча с президентом Туркмении Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВЫМ. В ходе встречи был отмечен долгосрочный характер партнерства России и Туркмении в газовой сфере. Обсуждались планы стратегического сотрудничества, а также вопросы взаимодействия "Газпрома" и "Туркменнефтегаза" в 2009-2010 гг.

Напомним, что Г.Бердымухамедов с самого начала своего президентства активно ведет переговоры с зарубежными партнерами о возможном стратегическом сотрудничестве в сфере энергетики. Между тем, экспортные поставки туркменского газа, по-прежнему, "завязаны" на "Газпром". Туркменский лидер пытается выжать из этого сотрудничества с российским монополистом максимум выгоды – он поднимает "Газпрому" закупочные цены на топливо, а теперь хочет получить в собственность трубопровод, строительство которого готова финансировать российская сторона /Восток-Запад/.

Следует отметить, что попытки Г.Бердымухамедова напугать "Газпром" заявлениями о готовности продавать туркменский газ европейцам, своей цели достигают.