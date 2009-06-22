Нефть дешевеет из-за спроса на бензин

Нефтяные котировки на азиатских торгах в понедельник опустились почти до $69 за баррель, продолжив более чем двухпроцентное снижение в ходе предыдущей сессии, поскольку игроки на рынке не ждут роста спроса на бензин в Соединенных Штатах. Об этом сообщает Рейтер.

В пятницу цены на нефть упали на 2,5 процента из-за активной продажи бензина: дилеры уверены, что достаточном предложении в Соединенных Штатах во время сезона летних отпусков.

К 9.35 МСК июльские фьючерсы на американскую легкую нефть снизились на девять центов до $69,46 за баррель. В пятницу к закрытию торгов США этот контракт подешевел на $1,82 до $69,55 за баррель, потеряв за минувшую неделю более трех процентов.

Августовские фьючерсы на индикативный сорт нефти Brent прибавили семь центов до $68,87 за баррель, хотя в начале торгов потери составляли 32 цента.

"В мае рынок учитывал возможную нехватку бензина, однако последние данные показали, что этого не произошло. Имеются большие запасы сырой нефти, и инвесторы ждут равновесия спроса и предложения на рынке", - сказал Бен Вестмор из National Australia Bank.

На прошлой неделе запасы бензина в США неожиданно выросли благодаря усиленной работе НПЗ перед пиком сезонного спроса.

Инвесторы считают, что диверсии на нефтепроводах в Нигерии могут вскоре вызвать некоторый рост цен.