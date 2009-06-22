На Макеевской шахте пожар практически ликвидирован

В Макеевке Донецкой области пожар на шахте «Северная» практически ликвидирован.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, очаг пожара был ликвидирован в 23.00 21 июня. В данное время на шахте заседает технический совет, который определит план дальнейших работ. Угрозы жизни людей нет.

Горноспасатели осуществляют контроль за состоянием воздуха в выработках.

Как сообщал УНИАН, пожар возник в 18.12 21 июня в главной вентиляционной магистрали западного крыла шахты. В момент аварии под землей находилось 80 человек, из которых четверо - на аварийном участке. Все горняки были эвакуированы, при этом никто не пострадал.